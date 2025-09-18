Более миллиона человек вышли на акции протеста во Франции

Во Франции прошли массовые манифестации против мер жёсткой экономии, в которых приняли участие более одного миллиона человек. Об этом сообщил ведущий профсоюз страны «Всеобщая конфедерация труда». Как передаёт газета Figaro, профсоюз CGT обнародовал данные о численности протестующих по итогам дня.