Более миллиона человек вышли на акции протеста во Франции
Обложка © ТАСС / AP / Jean-Francois Badias
Во Франции прошли массовые манифестации против мер жёсткой экономии, в которых приняли участие более одного миллиона человек. Об этом сообщил ведущий профсоюз страны «Всеобщая конфедерация труда». Как передаёт газета Figaro, профсоюз CGT обнародовал данные о численности протестующих по итогам дня.
«К концу дня CGT сообщил, что насчитал »более одного миллиона человек», — говорится в сообщении издания.
Напомним, в Марселе активисты в рамках общенациональной забастовки 18 сентября заблокировали работу завода оборонной компании Eurolinks. Она известна поставками вооружений для Израиля, Причиной массовых выступлений по всей Франции стало несогласие граждан с новыми мерами жёсткой экономии, предложенными правительством.