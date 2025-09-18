Владимир Путин
18 сентября, 19:18

Более миллиона человек вышли на акции протеста во Франции

Обложка © ТАСС / AP / Jean-Francois Badias

Во Франции прошли массовые манифестации против мер жёсткой экономии, в которых приняли участие более одного миллиона человек. Об этом сообщил ведущий профсоюз страны «Всеобщая конфедерация труда». Как передаёт газета Figaro, профсоюз CGT обнародовал данные о численности протестующих по итогам дня.

«К концу дня CGT сообщил, что насчитал »более одного миллиона человек», — говорится в сообщении издания.

Участники протестов во Франции исполняют песни на мотив Катюши
Участники протестов во Франции исполняют песни на мотив Катюши

Напомним, в Марселе активисты в рамках общенациональной забастовки 18 сентября заблокировали работу завода оборонной компании Eurolinks. Она известна поставками вооружений для Израиля, Причиной массовых выступлений по всей Франции стало несогласие граждан с новыми мерами жёсткой экономии, предложенными правительством.

