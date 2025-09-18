Владимир Путин
18 сентября, 17:38

Участники протестов во Франции исполняют песни на мотив Катюши

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spech

Протестующие во Франции исполнили переделанную версию советской песни «Катюша». Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из центра Парижа.

Участники массовых акций протеста адаптировали известную мелодию под актуальные требования, используя её как символ сопротивления предлагаемым мерам жёсткой экономии. На бульваре Тампль одна из групп демонстрантов организовала импровизированный хор с переработанным текстом на мотив легендарной композиции.

Протестующие несут плакаты с лозунгами «Макрона в отставку!» и «Мы не дойные коровы!», а также флаги Палестины и французских профсоюзов. Помимо музыкальных выступлений, манифестанты жгут фаеры и собираются на ключевых площадях города, включая площадь Бастилии.

Акции сопровождаются символикой различных политических сил, включая партию зелёных и левую партию «Непокорившаяся Франция». По всей стране ожидается до 900 тысяч участников протестов, только в столице к демонстрациям могут присоединиться до 100 тысяч человек.

«Одержим Путиным»: Во Франции раскрыли слабости Макрона
Протесты во Франции начались из-за отправленного в отставку кабмина во главе с Франсуа Байру, продвигавшего непопулярные экономические реформы. 10 сентября ему на смену пришёл новый премьер Себастьен Лекорню, однако ему уже грозят объявить вотум недоверия.

