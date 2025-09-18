Минфин планирует продать около пяти изъятых в пользу государства активов

Минфин России собирается продать около пяти активов в 2025 году, они ранее изъяли в пользу государства. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе Московского финансового форума.

«Мы планируем продать ЮГК и ещё несколько активов. У нас будет около пяти значительных продаж в этом году», — ответил Моисеев на вопрос о планах по продаже активов помимо аэропорта «Домодедово».

Он добавил, что пока не станет называть все компании, которые собираются продать.