Минфин планирует продать около пяти изъятых в пользу государства активов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sutthicha Weerawong
Минфин России собирается продать около пяти активов в 2025 году, они ранее изъяли в пользу государства. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе Московского финансового форума.
«Мы планируем продать ЮГК и ещё несколько активов. У нас будет около пяти значительных продаж в этом году», — ответил Моисеев на вопрос о планах по продаже активов помимо аэропорта «Домодедово».
Он добавил, что пока не станет называть все компании, которые собираются продать.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что до конца года намерены приватизировать аэропорт «Домодедово». Он уточнил, что на покупку уже есть претендент, но его имя не раскрыли. Торги пройдут в открытом формате для обеспечения рыночной цены и здоровой конкуренции.