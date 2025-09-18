У семьи главы СНБО Умерова нашли квартиры в Нью-Йорке и виллы под Майами

У семьи секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова обнаружили восемь элитных объектов недвижимости в США. В их число вошли три квартиры во Флориде, одна квартира в Нью-Йорке и четыре виллы под Майами. Такие данные сообщает украинское издание Страна.ua, ссылаясь на Центр по борьбе с коррупцией (ЦПК).

Арендованной квартирой во Флориде площадью 137,4 квадратных метра пользуется сам Умеров и его трое детей. Вторая квартира во Флориде имеет площадь 134,5 квадратных метра. В ней зарегистрирована жена секретаря СНБО Лейля Умерова. Она указала этот адрес при обновлении водительского удостоверения в США в 2019 году. Площадь третьей квартиры во Флориде составляет 450 квадратных метров, там регистрировался отец Рустема Умерова — Энвер Умеров. Стоимость этой недвижимости составляет 1,2 миллиона долларов, а аренда оценена в 7,2 тысячи долларов в месяц.

На Манхэттене в Нью-Йорке находится квартира площадью 90,2 квадратных метра. Рустем Умеров регистрировался по этому адресу с 6 ноября 2015 года по июль 2025 года. Также там зарегистрирован его брат Аслан Омер Киримлы.

Вилла во Флориде площадью 257,1 квадратного метра числится за супругой Лейлей. Она зарегистрировалась по этому адресу с 10 октября 2017 года до июля 2025 года. К этому же адресу привязан телефон супруги, а ранее его указывал и Рустем Умеров. Вторая вилла площадью 167,2 квадратных метра зарегистрирована на фирму, из которой супруга Умерова получает более миллиона гривен дохода ежегодно. Также обнаружена ещё одна вилла, на которую зарегистрирован duns-номер фирмы Аслана Омера Киримлы во Флориде — Astem Ventures. Третья вилла во Флориде имеет площадь 212 квадратных метров и также принадлежит брату Умерова.

В СНБО не стали комментировать информацию о недвижимости главы, ссылаясь на безопасность его семьи. Но указали, что часть недвижимости уже не используется Умеровым или членами его семьи.