В Ленобласти нашли грибника, который восемь дней провёл в лесу
Потерявшийся в Ленобласти грибник. Обложка © VK / Поисковый отряд «Лиза Алерт» Питер
59-летний мужчина отправился за грибами в лес возле Лисино-Корпуса в Тосненском районе Ленинградской области и пропал на восемь дней. В какой-то момент он отбился от друзей и не смог выйти на заранее обговоренную точку встречи.
Почти неделю грибник блуждал по лесу, пока его не обнаружили поисковики отряда «ЛизаАлерт» вместе с сотрудниками аварийно-спасательной службы Тосно – мужчина уже едва стоял на ногах, но чудом остался жив.
