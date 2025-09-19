Владимир Путин
18 сентября, 22:32

В Ленобласти нашли грибника, который восемь дней провёл в лесу

Потерявшийся в Ленобласти грибник. Обложка © VK / Поисковый отряд «Лиза Алерт» Питер

59-летний мужчина отправился за грибами в лес возле Лисино-Корпуса в Тосненском районе Ленинградской области и пропал на восемь дней. В какой-то момент он отбился от друзей и не смог выйти на заранее обговоренную точку встречи.

Почти неделю грибник блуждал по лесу, пока его не обнаружили поисковики отряда «ЛизаАлерт» вместе с сотрудниками аварийно-спасательной службы Тосно – мужчина уже едва стоял на ногах, но чудом остался жив.

Потерявшийся пенсионер провёл в лесах Ленобласти 16 дней и отметил там день рождения

Ранее Life.ru писал, что в Новой Москве спасатели нашли 75-летнего грибника, который заблудился в лесу. Мужчина из деревни Юрьево пропал, отправившись за грибами, а найти его помог вертолёт Московского авиационного центра.

