Жителей Камчатки предупредили об угрозе волн до 1,5 м из-за землетрясения

Жителей Камчатского края предупреждают о возможных волнах высотой от 0,1 до 1,5 метра после сильного землетрясения у берегов региона. Это предупреждение появилось в Telegram-канале краевого ГУ МЧС.

«В селе Никольское и посёлке Усть-Камчатск ожидается волна до 0,5 метра. На мысе Лопатка — до 1,5 метров, а в Петропавловске-Камчатском — до 0,1 метра. Не подходите близко к воде!» — указано в сообщении.

Также после землетрясения магнитудой 7,2 у берегов Камчатки зарегистрировали два афтершока. По данным сейсмологической службы США, магнитуда этих землетрясений составила 5,8 и 5,4.