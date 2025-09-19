«Как бомжей»: Дарья Карпина с дочерью наткнулись на хамящего Александра Васильева в Монако
Жена тренера сборной России Карпина пожаловалась на хамство Александра Васильева
Дарья Карпина и Александр Васильев. Обложка © Telegram / Dasha Karpina, © VK / Александр Васильев
Жена главного тренера сборной России и московского «Динамо» Валерия Карпина Дарья рассказала о неприятной ситуации на отдыхе в Монако, которая произошла во время её встречи с историком моды Александром Васильевым.
Супруга Валерия Карпина Дарья рассказала о неприятной встречи с Александром Васильевым в Монако. Видео © Telegram / Dasha Karpina
Вместе с дочкой Анитой женщина стояла у магазина и пыталась вызвать такси, когда рядом остановился Александр Васильев с группой туристок. Дарья попыталась поздороваться, но в ответ услышала хамскую отповедь.
«Это частная экскурсия, сначала надо заплатить», – сказал Васильев.
По словам женщины, она почувствовала себя неловко и просто ушла.
«Осадок был, что как бомжей от входа прогнали», – пожаловалась она позднее в соцсетях.
