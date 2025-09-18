Путин освободил Козака от должности замруководителя Администрации Президента

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности заместителя руководителя администрации президента РФ. Это следует из указа главы государства, который опубликован на сайте Кремля.

Указ президента об освобождении от должности Дмитрия Козака подписан 18 сентября 2025 года. Он занимал пост с 24 января 2020 года.