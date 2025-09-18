Путин освободил Козака от должности замруководителя Администрации Президента
Дмитрий Козак. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности заместителя руководителя администрации президента РФ. Это следует из указа главы государства, который опубликован на сайте Кремля.
Указ президента об освобождении от должности Дмитрия Козака подписан 18 сентября 2025 года. Он занимал пост с 24 января 2020 года.
Как сообщал Life.ru, ранее Кремль официально подтвердил информацию об отставке Дмитрия Козака с должности заместителя. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Козак сам подал прошение об отставке.