Медведица с двумя медвежатами держат в страхе жителей Красной поляны в Сочи, захаживая в один из районов в поисках еды на свалках. Как рассказали Telegram-канал SHOT местные, косолапая иногда проявляет агрессию, защищая своих детёнышей.

Медведи держат в страхе жителей Красной поляны. Видео © Telegram / SHOT

Люди опасаются, что медведица может напасть на туристов, которые не знают о её привычках кормления. Она уже напугала человека на электросамокате и преследовала велосипедиста.

По словам местных, они обращались в администрацию Красной поляны с просьбой о помощи. Им сообщили, что проблема относится к компетенции национального парка. МЧС также зарегистрировало вызов, но специалисты пока не прибыли на место.