Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 22:10

Медведица с двумя медвежатами держат в страхе жителей Красной поляны в Сочи

Медведица с двумя медвежатами держат в страхе жителей Красной поляны в Сочи, захаживая в один из районов в поисках еды на свалках. Как рассказали Telegram-канал SHOT местные, косолапая иногда проявляет агрессию, защищая своих детёнышей.

Медведи держат в страхе жителей Красной поляны. Видео © Telegram / SHOT

Люди опасаются, что медведица может напасть на туристов, которые не знают о её привычках кормления. Она уже напугала человека на электросамокате и преследовала велосипедиста.

По словам местных, они обращались в администрацию Красной поляны с просьбой о помощи. Им сообщили, что проблема относится к компетенции национального парка. МЧС также зарегистрировало вызов, но специалисты пока не прибыли на место.

Глава «Ирбиса» рассказала Life.ru, как браконьеры перешли на сторону добра для спасения снежных барсов
Глава «Ирбиса» рассказала Life.ru, как браконьеры перешли на сторону добра для спасения снежных барсов

Ранее Life.ru рассказывал, как студенты Корнеллского университета в США убили медведя и разделали тушу на кухне общежития. О случившемся стало известно после того, как другие жильцы подали жалобу на юных охотников.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Животные
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar