Экс-замглавы Химок Кайгородова задержали по делу о мошенничестве в ЖКХ
Бывшего замглавы Химок Дмитрия Кайгородова задержали следователи по делу о мошенничестве в сфере ЖКХ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Кайгородова подозревают в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК. Ему вменяют хищение около двух миллионов рублей. Чиновник занимал должность в администрации Химок с 2019 по 2022 год.
«Задержание Кайгородова связано с уголовным делом о мошенничестве в процессе выполнения контрактов с муниципальным предприятием «ЖКХ Чеховского района», — рассказал неназванный собеседник агентства.
