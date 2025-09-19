Владимир Путин
18 сентября, 21:25

Экс-замглавы Химок Кайгородова задержали по делу о мошенничестве в ЖКХ

Обложка © Life.ru

Бывшего замглавы Химок Дмитрия Кайгородова задержали следователи по делу о мошенничестве в сфере ЖКХ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кайгородова подозревают в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК. Ему вменяют хищение около двух миллионов рублей. Чиновник занимал должность в администрации Химок с 2019 по 2022 год.

«Задержание Кайгородова связано с уголовным делом о мошенничестве в процессе выполнения контрактов с муниципальным предприятием «ЖКХ Чеховского района», — рассказал неназванный собеседник агентства.

Ранее Life.ru сообщал, как подследственный экс-глава фонда капремонта Подмосковья Валерий Николов пытался улететь из страны. Его задержали в аэропорту при попытке скрыться от следствия по делу о получении взяток.

Лия Мурадьян
