Минфин заложил в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12–13%
Минфин РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip
Минфин при подготовке бюджета на 2026 год ориентируется на базовый сценарий Центробанка и закладывает ключевую ставку на уровне 12–13%. Об этом «Известиям» заявил министр финансов Антон Силуанов.
Это промежуточное значение из диапазона, предусмотренного в документе ЦБ «Основные направления денежно-кредитной политики». По словам Силуанова, такой подход обеспечит сбалансированность бюджета даже в условиях санкций и внешних ограничений.
Глава Минфина подчеркнул, что ведомство научилось работать с финансовыми ограничениями и выстраивает бюджетную конструкцию, устойчивую к любым вызовам. Приоритетом остаётся выполнение социальных обязательств: выплат пенсий, пособий и поддержки семьям с детьми без негативных последствий для граждан.
Напомним, 12 сентября совет директоров Банка России принял решение о дальнейшем снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, установив её на уровне 17%. Это уже третье подряд снижение ставки.