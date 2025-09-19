Владимир Путин
18 сентября, 23:36

Ульянов: МАГАТЭ приняло резолюцию по Украине при рекордном числе воздержавшихся

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Massimo Parisi

Генеральная конференция МАГАТЭ проголосовала за антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине. Это произошло при рекордном числе воздержавшихся — 46 голосов. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Здравый смысл прокладывает путь вперёд», — написал он в соцсети X.

Ульянов добавил, что среди воздержавшихся оказались Венгрия и США. В итоге документ поддержала треть членов агентства — 62 страны.

Генеральная конференция МАГАТЭ проходит в здании ООН в Вене с 15 по 19 сентября.

Инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС слышали звуки артобстрела возле объекта
Ранее российские депутаты раскритиковали МАГАТЭ за бездействие после обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны ВСУ. Депутат Госдумы Олег Матвейчев назвал нелогичными обвинения в адрес России, поскольку под её контролем находится только одна из четырёх украинских АЭС.

Лия Мурадьян
