Ульянов: МАГАТЭ приняло резолюцию по Украине при рекордном числе воздержавшихся

Генеральная конференция МАГАТЭ проголосовала за антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине. Это произошло при рекордном числе воздержавшихся — 46 голосов. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Здравый смысл прокладывает путь вперёд», — написал он в соцсети X.

Ульянов добавил, что среди воздержавшихся оказались Венгрия и США. В итоге документ поддержала треть членов агентства — 62 страны.

Генеральная конференция МАГАТЭ проходит в здании ООН в Вене с 15 по 19 сентября.