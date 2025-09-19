Ульянов: МАГАТЭ приняло резолюцию по Украине при рекордном числе воздержавшихся
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Massimo Parisi
Генеральная конференция МАГАТЭ проголосовала за антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине. Это произошло при рекордном числе воздержавшихся — 46 голосов. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Здравый смысл прокладывает путь вперёд», — написал он в соцсети X.
Ульянов добавил, что среди воздержавшихся оказались Венгрия и США. В итоге документ поддержала треть членов агентства — 62 страны.
Генеральная конференция МАГАТЭ проходит в здании ООН в Вене с 15 по 19 сентября.
Ранее российские депутаты раскритиковали МАГАТЭ за бездействие после обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны ВСУ. Депутат Госдумы Олег Матвейчев назвал нелогичными обвинения в адрес России, поскольку под её контролем находится только одна из четырёх украинских АЭС.