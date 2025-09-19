ЕС на четверть нарастил импорт российских морепродуктов
Морепродукты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Markov152
Евросоюз с января по июль 2025 года нарастил импорт российских морепродуктов на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув суммарного объёма в 444 миллиона евро. При этом в июле поставки незначительно снизились на 3,4% как в месячном, так и в годовом выражении, составив минимальные с декабря 2024 года 59,4 миллиона евро. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.
Наибольший объём закупок пришёлся на филе и мясо рыбы (293,3 миллиона евро), мороженую продукцию (125,6 миллиона), а также сушёную, солёную или копчёную рыбу (22,7 миллиона). Дополнительно ЕС импортировал мороженых крабов на 192 тысячи евро и мороженых каракатиц с кальмарами на 189 тысяч евро.
Крупнейшими покупателями российских морепродуктов среди стран ЕС стали Германия (157,9 миллиона евро), Нидерланды (98,1 миллиона), Польша (64 миллиона), Франция (58,5 миллиона), Португалия (31,8 миллиона) и Испания (11,8 миллиона).
Ранее Еврокомиссия приняла решение отложить релиз 19-го пакета антироссийских санкций на неопределённый период. Первоначально его планировалось представить 17 сентября. В ЕК не предоставили информации о новых возможных датах выхода ограничительных мер.