ЕС на четверть нарастил импорт российских морепродуктов

Евросоюз с января по июль 2025 года нарастил импорт российских морепродуктов на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув суммарного объёма в 444 миллиона евро. При этом в июле поставки незначительно снизились на 3,4% как в месячном, так и в годовом выражении, составив минимальные с декабря 2024 года 59,4 миллиона евро. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.