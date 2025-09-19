Русские агенты онлайн: MI6 начнёт вербовать шпионов через даркнет

Британская разведка запускает собственный портал для поиска агентов в даркнете. Как пишет The Times, MI6 планирует использовать новую платформу Silent Courier, чтобы привлекать информаторов в России и других странах, которые в Лондоне считают «враждебными».

По данным издания, портал позволит людям, владеющим секретными сведениями, анонимно и безопасно связываться с британскими спецслужбами. Таким образом они смогут избегать рисков, связанных с личными встречами.

«MI6 воспользуется новым интернет-порталом в даркнете для того, чтобы вербовать агентов из враждебных государств», – сообщает газета.

Особенно заинтересован в такой системе уходящий глава MI6 Ричард Мур – он нацелен на вербовку россиян. Уже в пятницу ведомство выложит на своём официальном YouTube-канале инструкцию по доступу к Silent Courier. В ней будут рекомендации заходить на портал через VPN и с использованием отдельных устройств, не связанных с потенциальными информаторами.