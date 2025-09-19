Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 01:27

Русские агенты онлайн: MI6 начнёт вербовать шпионов через даркнет

MI6 создаст портал в даркнете для вербовки агентов в России и других странах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandre Rotenberg

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandre Rotenberg

Британская разведка запускает собственный портал для поиска агентов в даркнете. Как пишет The Times, MI6 планирует использовать новую платформу Silent Courier, чтобы привлекать информаторов в России и других странах, которые в Лондоне считают «враждебными».

По данным издания, портал позволит людям, владеющим секретными сведениями, анонимно и безопасно связываться с британскими спецслужбами. Таким образом они смогут избегать рисков, связанных с личными встречами.

«MI6 воспользуется новым интернет-порталом в даркнете для того, чтобы вербовать агентов из враждебных государств», – сообщает газета.

Особенно заинтересован в такой системе уходящий глава MI6 Ричард Мур – он нацелен на вербовку россиян. Уже в пятницу ведомство выложит на своём официальном YouTube-канале инструкцию по доступу к Silent Courier. В ней будут рекомендации заходить на портал через VPN и с использованием отдельных устройств, не связанных с потенциальными информаторами.

Великобритания направила Украине более $1 млрд за счёт активов России
Великобритания направила Украине более $1 млрд за счёт активов России

Ранее Life.ru писал, что Великобритания заключила с Украиной партнёрское соглашение на 100 лет. В его рамках Лондон обязался ежегодно выделять Киеву 3 млрд фунтов военной помощи и развивать сотрудничество в энергетике, торговле и культуре.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Великобритания
  • МИ6 (Секретная разведовательная служба Великобритании)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar