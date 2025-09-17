100-летнее партнёрство: Британия пообещала Украине миллиарды и поддержку в НАТО

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о партнёрстве с Великобританией сроком на 100 лет. Документ был подписан ещё в январе, однако до сих пор не вступал в силу.

Соглашение охватывает широкий спектр направлений — от военного сотрудничества до науки, энергетики и культурных связей. Лондон ранее заявлял, что оно «поможет разрушить барьеры на пути торговли и роста, а также построить культурные связи на протяжении многих поколений».

В частности, Великобритания обязуется ежегодно предоставлять Киеву военную помощь в размере 3 млрд фунтов «столько времени, сколько потребуется». Также документ закрепляет за Лондоном статус ключевого партнёра в украинской энергетике, добыче полезных ископаемых и производстве «зелёной» стали.

Отдельные пункты касаются научно-технологического взаимодействия, внедрения системы отслеживания зерна с территорий, находящихся под контролем России, упрощения поездок граждан и совместной работы по вопросам миграции. В тексте зафиксированы положения о противодействии «информационным манипуляциям» и расширении культурного сотрудничества.

Кроме того, стороны подтвердили поддержку вступления Украины в НАТО, а также подчеркнули важность восстановления страны и борьбы с коррупцией.