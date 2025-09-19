Суд в Аргентине обвинил адвоката и сестёр Марадоны в мошенничестве
Диего Марадона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp
Апелляционный суд Аргентины предъявил обвинения адвокату Матиасу Морле и сёстрам Диего Марадоны в мошенническом управлении активами футболиста и конфисковал их имущество. Как сообщает газета La Nacion, ни Морла, ни сёстры не являлись наследниками Марадоны, поэтому все права на бренд должны были перейти к его дочерям.
Дело было возбуждено дочерьми футболиста против компании Sattvica SA, управлявшей брендом «Марадона». Адвокаты обвиняемых ранее заявляли, что передача товарных знаков сёстрам была выполнена по личной просьбе Марадоны без финансовой выгоды для Морлы, однако суд счёл это недостаточным оправданием.
Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Первоначально причиной его смерти была названа острая сердечная недостаточность, приведшая к отёку лёгких. Однако вскоре сын легендарного футболиста выразил недовольство и обвинил медицинский персонал в том, что они стали причиной трагического исхода.