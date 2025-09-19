Суд в Аргентине обвинил адвоката и сестёр Марадоны в мошенничестве

Апелляционный суд Аргентины предъявил обвинения адвокату Матиасу Морле и сёстрам Диего Марадоны в мошенническом управлении активами футболиста и конфисковал их имущество. Как сообщает газета La Nacion, ни Морла, ни сёстры не являлись наследниками Марадоны, поэтому все права на бренд должны были перейти к его дочерям.