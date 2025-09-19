Путал имена и даты: В США признали, что Байден терял память ещё будучи президентом

Память Джо Байдена и его способность принимать решения ухудшились ещё во время его президентства. Об этом заявил бывший глава аппарата Белого дома Джефф Зинтс, пишет New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Зинтс на слушаниях в Конгрессе рассказал, что после провала Байдена на дебатах с Дональдом Трампом посоветовал его лечащему врачу провести полное обследование, включая тест на когнитивные способности. Он назвал замешательство Байдена во время дебатов «беспрецедентным».

По словам Зинтса, экс-президенту США становилось всё сложнее запоминать даты и имена, а процесс принятия решений затягивался. Кроме того, супруга Байдена Джилл просила не перегружать его работой.