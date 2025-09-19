Трамп планирует пригласить короля Карла III в США

Президент США Дональд Трамп, завершив визит в Великобританию, решил пригласить короля Карла III в Америку с ответным визитом. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным издания, идея визита обсуждалась уже на борту президентского самолёта Air Force One во время возвращения Трампа в Вашингтон.

В 2026 году в США отметят 250-летие независимости страны, и администрация Трампа планирует отвести Великобритании особое место в этих торжествах. В Белом доме уточнили, что о конкретных датах говорить пока рано.

Последний раз британский монарх посещал Америку в 2007 году – тогда в гости к Джорджу Бушу-младшему прилетала королева Елизавета II. Сам Трамп в ходе визита 16-17 сентября был принят Карлом III в Виндзорском замке.