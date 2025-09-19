Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 4,5 километра

Один из самых активных вулканов Камчатки – Шивелуч – устроил новый мощный выброс пепла. Об этом сообщили специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«В 14:40 по местному времени эксплозии подняли пепел Шивелуча на высоту 4,5 километра. Шлейф протянулся на 20 километров на север», – говорится в сообщении учёных.