19 сентября, 04:43

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 4,5 километра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GENNADY TEPLITSKIY

Один из самых активных вулканов Камчатки – Шивелуч – устроил новый мощный выброс пепла. Об этом сообщили специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«В 14:40 по местному времени эксплозии подняли пепел Шивелуча на высоту 4,5 километра. Шлейф протянулся на 20 километров на север», – говорится в сообщении учёных.

Для вулкана установлен оранжевый код авиационной опасности. Эксперты подчеркнули, что активность Шивелуча представляет угрозу для местных авиаперевозок. Мониторинг ситуации продолжается.

МЧС уточнило магнитуду сильного землетрясения на Камчатке — 7,8

Ранее Life.ru писал, что на Камчатке произошло сильное землетрясение. Власти объявляли угрозу цунами, однако уже после полудня 19 сентября сигнал отменили. Каких-либо серьёзных разрушений в регионе не произошло.

