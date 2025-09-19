В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали мирная жительница и боец Орлана

В результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали мирная жительница и боец подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Грузское Борисовского района женщина получила баротравму при ударе FPV-дрона по многоквартирному дому — она самостоятельно обратилась в больницу Белгорода, где ей оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение. В доме повреждены кровля и одна квартира.

В Шебекино при выполнении служебных задач от удара дрона пострадал боец — он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.