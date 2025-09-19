«Дети не видят Россию»: Галкин* показал близняшек Лизу и Гарри в их день рождения

Юморист Максим Галкин* показал в соцсети своих детей Гарри и Елизавету, которые отметили 12-летие. Он не стал комментировать, как семья провела праздник, а коротко подписал фото: «12». Видимо, съёмка велась в студии, фон — просто белый, а дети специально позируют на камеру.

Лиза и Гарри. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxgalkinru

Также Галкин* разместил фотографию детей в раннем детстве. Подписчики тут же написали, что Лиза и Гарри сильно изменились: повзрослели, поменяли имидж и стали серьёзнее. Также фанаты пожелали Галкину* и его супруге Алле Пугачёвой продолжать оставаться хорошими родителями и почаще показывать жизнь семьи в соцсети.

«Девочка явно вырастет копией Аллы Борисовны. Такие же глаза и волосы. Красавица», — написал один из пользователей.

«Жалко, что дети не видят Россию, хотя растут прямо со славянской внешностью», — поделился мыслями другой подписчик.

«Эх, дети не виноваты в позиции родителей. Славные. Им будет тяжело потом вновь искать свои корни в России», — посетовал ещё один комментатор.

Ранее Галкин* показал, как они семьёй отметили начало учебного года. Вместе с детьми пара отправилась в неспешную прогулку по Риге. Судя по кадрам, сын Гарри и дочь Лиза не очень были рады пройтись по городу и, видимо, устали. А на одном из снимков красуется даже растянутый на фасаде многоэтажки украинский флаг. Сейчас звёздное семейство постоянно кочует по зарубежью после побега из России из-за СВО.