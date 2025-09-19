Кадыров осадил критикующих награды и должности его 17-летнего сына Адама
Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил всем критикам, которые недовольны наградами его старшего сына Адама, пообщаться с молодым человеком лично. Об этом он заявил во время интервью РИА «Новости».
В ходе беседы у главы региона спросили, как его родственники адаптируются к новым должностям и выполняемым обязанностям. Также журналистов интересовало, какой Рамзан Кадыров видит дальнейшую карьеру сына Адама.
«Когда меня поставили на должность первого вице-премьера правительства региона, я тоже был молодым. Тем не менее Владимир Владимирович доверил мне этот пост. Адам тоже успешно справляется, и я никаких претензий не имею, хотя у меня спрос с него как с сына в разы больше», — заявил глава Чечни.
Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал большое количество наград старшего сына, заявив, что у 17-ленего Адама все медали заслужены. Он также отметил, что его наследник является замечательным человеком. Сейчас Адам занимает пост главы службы безопасности Кадырова и является секретарём Совбеза республики.