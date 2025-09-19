Владимир Путин
19 сентября, 07:56

Кадыров осадил критикующих награды и должности его 17-летнего сына Адама

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил всем критикам, которые недовольны наградами его старшего сына Адама, пообщаться с молодым человеком лично. Об этом он заявил во время интервью РИА «Новости».

В ходе беседы у главы региона спросили, как его родственники адаптируются к новым должностям и выполняемым обязанностям. Также журналистов интересовало, какой Рамзан Кадыров видит дальнейшую карьеру сына Адама.

«Когда меня поставили на должность первого вице-премьера правительства региона, я тоже был молодым. Тем не менее Владимир Владимирович доверил мне этот пост. Адам тоже успешно справляется, и я никаких претензий не имею, хотя у меня спрос с него как с сына в разы больше», — заявил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал большое количество наград старшего сына, заявив, что у 17-ленего Адама все медали заслужены. Он также отметил, что его наследник является замечательным человеком. Сейчас Адам занимает пост главы службы безопасности Кадырова и является секретарём Совбеза республики.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Политика России
  • Политика
  • Чеченская Республика
