19 сентября, 07:46

«Антисанитария и хамство»: Путину поведали о «Хилокском гетто» с мигрантами в Новосибирске

Слуцкий рассказал Путину о районе Новосибирска, прозванном мигрантским гетто

Обложка © ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом Владимиром Путиным и руководителями думских фракций поделился впечатлениями от поездки в Новосибирск. По его словам, во время визита он посетил окраину города, где местные жители называют один из районов «Хилокским гетто».

«Мы выехали в так называемое (извините, так оно называется, жители так назвали) Хилокское гетто — это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты. Антисанитария, хамство, аморальное поведение», — заявил депутат, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Слуцкий отметил, что в районе Хилокского рынка мигранты сформировали собственную инфраструктуру — гостиницы, кафе, магазины, парикмахерские, — и подчеркнул, что местные жители постепенно покидают этот микрорайон.

В ходе обсуждения парламентарий призвал поддержать законопроект, ограничивающий въезд в Россию семьям мигрантов без гражданства. В свою очередь Владимир Путин поручил проработать вопрос об отмене патентной системы, которая сейчас используется для привлечения иностранной рабочей силы.

