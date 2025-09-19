Ростех отправил в Армию России партию новейших Панцирей

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) поставил в ВС РФ партию новейших зенитных ракетных комплексов «Панцирь-СМД», а также боевых машин ЗРПК «Панцирь-С».

Как рассказали в госкорпорации, комплексы семейства «Панцирь» показывают высокую эффективность при защите неба над Россией, уничтожая самые сложные цели.

Боекомплект в направляющих пусковой установки «Панциря-СМД» может достигать 48 мини-ракет, а количество боеприпасов может варьироваться в зависимости от комбинации между штатными зенитными управляемыми ракетами и мини-ракетами.