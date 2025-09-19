«До 4% за третьего ребёнка»: В Госдуме обсуждают новые льготы по семейной ипотеке

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в парламенте рассматривают возможность поэтапного снижения ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей в семье.

«При рождении первого ребенка предлагается ставка 12% — выше текущей семейной, но ниже рыночной. При появлении второго ребёнка — 6%, как сегодня. При третьем — обсуждаются варианты 2–4%», — пояснил Аксаков в беседе с ТАСС.

Он добавил, что некоторые депутаты выступают за снижение первоначальной планки до 10%, поскольку при равенстве с рыночной ставкой в 12% смысл в льготе может пропасть. По словам парламентария, окончательные параметры программы будут определены в ходе обсуждений.