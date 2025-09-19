Владимир Путин
19 сентября, 08:07

«До 4% за третьего ребёнка»: В Госдуме обсуждают новые льготы по семейной ипотеке

Обложка © Life.ru

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в парламенте рассматривают возможность поэтапного снижения ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей в семье.

«При рождении первого ребенка предлагается ставка 12% — выше текущей семейной, но ниже рыночной. При появлении второго ребёнка — 6%, как сегодня. При третьем — обсуждаются варианты 2–4%», — пояснил Аксаков в беседе с ТАСС.

Он добавил, что некоторые депутаты выступают за снижение первоначальной планки до 10%, поскольку при равенстве с рыночной ставкой в 12% смысл в льготе может пропасть. По словам парламентария, окончательные параметры программы будут определены в ходе обсуждений.

Семейная ипотека действует в России с 2018 года и предназначена для семей, где после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Программа позволяет взять кредит на покупку жилья по сниженной ставке — сейчас она составляет 6%. Разницу между рыночной и льготной ставкой банкам компенсирует государство. Максимальная сумма кредита варьируется по регионам: до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых субъектах, до 6 млн рублей — в остальных.

