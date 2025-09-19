Владимир Путин
19 сентября, 08:10

Сайт аэропорта Пулково подвергся хакерской атаке

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Сайт петербургского аэропорта Пулково подвергся хакерской атаке и сейчас не работает. Специалисты уже работают над восстановлением.

«Сайт аэропорта Пулково сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена. Мы приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

А в июле жертвой хакеров стал один из крупнейших интернет-провайдеров Санкт-Петербурга: атака на AirNet лишила клиентов компании домашнего интернета и связи.

