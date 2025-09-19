Сайт аэропорта Пулково подвергся хакерской атаке

Сайт петербургского аэропорта Пулково подвергся хакерской атаке и сейчас не работает. Специалисты уже работают над восстановлением.

«Сайт аэропорта Пулково сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена. Мы приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.