Москва готовит решительный ответ на формирование в Совете Европы нового антироссийского органа, который призван взыскивать «компенсации» с РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, заявил заместитель главы Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Он высказал мнение, что по мере приближения часа «окончательной победы» России над «киевскими неонацистами», Совет Европы всё больше удаляется в «собственный космос», называя организацию «странной и бессмысленной». Он подчеркнул, что Россия не зря вышла из этой «дискриминационной шарашкиного конторы».

«На свет появился абсолютно психоделический проект конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины», — добавил он в Max.

Медведев отметил появление «абсолютно психоделического проекта конвенции», направленного на создание «международной претензионной комиссии для Украины». Он продолжил, утверждая, что под эгидой комитета министров СЕ фактически происходит создание «очередного антироссийского квазисудебного органа», целью которого является взыскание с России компенсаций за якобы «последствия агрессии против Киева».

В завершение политик предупредил, что с появлением ещё одной «бессмысленной русофобской структуры» в Европе, жёсткая реакция России не заставит себя ждать, и добавил, что «запредельная глупость» авторов данного проекта не сможет освободить их от «ответственности и возмездия»