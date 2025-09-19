Масштабнее 2008 года: Миру предрекли крупнейший экономический кризис
В следующем году в мире может разразиться глобальный экономический кризис. По мнению аналитиков, он может превзойти по масштабу 2008 год, когда мир сотрясся от крушения финансовых показателей. Об этом пишет Business Insider.
Как утверждают авторы публикации, факторами вероятного кризиса станут падение числа разрешений на строительство жилья в США, рост ставок Центробанков, а также существенный спад кредитования бизнеса. Кроме того, усугубит ситуацию начавшаяся торговая война между Америкой и Китаем. Аналитики допускают, что высока вероятность рецессии — 60–80%.
Ранее сообщалось, что за первые восемь месяцев 2025 года количество закрывшихся крупных промышленных предприятий в Евросоюзе достигло максимального уровня со времени глобального финансового кризиса 2008 года. Кризис практически равномерно распределился по странам-участницам ЕС: наибольшее количество закрытий зафиксировано в Испании (17%), Франции (14%), Чехии и Германии (по 11%).