19 сентября, 09:25

В России отзывают седаны Geely

Джили-моторс отзывает в России почти 18 тысяч автомобилей Geely Emgrand

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Walter Eric Sy

Компания «Джили-моторс» инициировала отзывную кампанию, затрагивающую порядка 18 тысяч автомобилей модели Geely Emgrand, проданных с ноября 2023 года по сегодняшний день, сообщает Росстандарт.

Причиной для такого решения послужил сбой в работе клапана вентиляции топливного бака, способный вызвать возникновение вакуума в системе. Росстандарт уточнил, что отзову подлежат 17 736 автомобилей Geely Emgrand, чьи VIN-коды указаны в приложении.

В сообщении ведомства объясняется, что у некоторых экземпляров Geely Emgrand (SS11-A1) клапан вентиляции в крышке горловины топливного бака при определенных условиях эксплуатации может функционировать некорректно. Это, в свою очередь, может привести к образованию отрицательного давления, или вакуума, внутри топливной системы.

Кроме того, Росстандарт отметил, что из-за некорректной работы клапана, в случае длительной работы двигателя и при крайне редких обстоятельствах, топливный бак может деформироваться. Это может вызвать трение компонентов топливного насоса о внутреннюю поверхность бака, что, в свою очередь, приведёт к их деформации или повреждению.

А в начале месяца сообщалось, что АвтоВАЗ решил отозвать 14 024 автомобилей Lada Travel, реализованных в России в период с октября 2021 года по ноябрь 2023 года. Причиной для данной сервисной кампании стала установка блока управления системой экстренного вызова. Точные VIN-коды подпадающих под отзыв автомобилей будут приведены в приложении.

