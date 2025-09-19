В России отзывают седаны Geely

Компания «Джили-моторс» инициировала отзывную кампанию, затрагивающую порядка 18 тысяч автомобилей модели Geely Emgrand, проданных с ноября 2023 года по сегодняшний день, сообщает Росстандарт.

Причиной для такого решения послужил сбой в работе клапана вентиляции топливного бака, способный вызвать возникновение вакуума в системе. Росстандарт уточнил, что отзову подлежат 17 736 автомобилей Geely Emgrand, чьи VIN-коды указаны в приложении.

В сообщении ведомства объясняется, что у некоторых экземпляров Geely Emgrand (SS11-A1) клапан вентиляции в крышке горловины топливного бака при определенных условиях эксплуатации может функционировать некорректно. Это, в свою очередь, может привести к образованию отрицательного давления, или вакуума, внутри топливной системы.

Кроме того, Росстандарт отметил, что из-за некорректной работы клапана, в случае длительной работы двигателя и при крайне редких обстоятельствах, топливный бак может деформироваться. Это может вызвать трение компонентов топливного насоса о внутреннюю поверхность бака, что, в свою очередь, приведёт к их деформации или повреждению.