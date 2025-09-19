Украинские военные придумали «невидимую» бомбу для дронов, чтобы калечить солдат РФ

Украинские военнослужащие прикрепляют к дронам боеприпасы, которые незаметны для рентгеновских аппаратов из-за специально встроенных пластиковых элементов, что в итоге осложняет работу военных врачей при спасении раненых. Об этом рассказал РИА «Новости» командир отдельного медицинского батальона группировки войск «Днепр» с позывным Майкоп.

«У нас встречаются такие ранения, это связано скорее больше с кустарным производством ВСУ. Помимо каких-то металлических (поражающих. — Прим. Life.ru) элементов, могут включать и пластиковые… С такими ранениями у нас люди поступают. И довольно опасно это. Чем опасно? Что металлические осколки, их видно в рентген, а данные элементы, они могут быть рентген негативные», — пояснил он.

В таких случаях медикам на фронте помогает компьютерный томограф (аппарат КТ), который распознаёт подобные элементы в организме раненого солдата. Главное, успеть прибегнуть к его помощи. Военврач также рассказал, что обычно подобные опасные бомбы противник сбрасывает с беспилотников, примотав скотчем к корпусу. Сама взрывчатка плотно помещается в пластик, чтобы специально навредить бойцам РФ и затруднить медикам работу.