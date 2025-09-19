Владимир Путин
19 сентября, 10:05

1 человек погиб и 1 пострадал из-за ударов дронов ВСУ по Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Francesco Sgura

Украинский беспилотник атаковал мирного жителя на мотоцикле в Хомутовском районе Курской области, в результате чего мужчина погиб. О трагическом инциденте сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня вражеский FPV-дрона атаковал 55-летнего местного жителя, который ехал на мотоцикле в селе Амонь Хомутовского района. К глубокой скорби, в результате удара мужчина скончался. Приношу искренние соболезнования близким. Это тяжёлая потеря», — написал глава области.

Ещё один дрон обстрелял грузовой автомобиль в селе Калиновка того же района, где осколочное ранение получил 36-летний водитель. Пострадавшего с травмами доставят в медицинское учреждение для оказания всей необходимой помощи. Хинштейн призвал жителей области сохранять бдительность, отметив, что подлые преступления врага не прекращаются.

Гладков объяснил, что дроны ВСУ не сбивают у границы из-за высоты их полёта
Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа. Все аппараты были сбиты над территорией Крыма. Сообщений о пострадавших или разрушениях на земле не поступало.

