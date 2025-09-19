1 человек погиб и 1 пострадал из-за ударов дронов ВСУ по Курской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Francesco Sgura
Украинский беспилотник атаковал мирного жителя на мотоцикле в Хомутовском районе Курской области, в результате чего мужчина погиб. О трагическом инциденте сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сегодня вражеский FPV-дрона атаковал 55-летнего местного жителя, который ехал на мотоцикле в селе Амонь Хомутовского района. К глубокой скорби, в результате удара мужчина скончался. Приношу искренние соболезнования близким. Это тяжёлая потеря», — написал глава области.
Ещё один дрон обстрелял грузовой автомобиль в селе Калиновка того же района, где осколочное ранение получил 36-летний водитель. Пострадавшего с травмами доставят в медицинское учреждение для оказания всей необходимой помощи. Хинштейн призвал жителей области сохранять бдительность, отметив, что подлые преступления врага не прекращаются.
Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа. Все аппараты были сбиты над территорией Крыма. Сообщений о пострадавших или разрушениях на земле не поступало.