Удалёнщики, безработные, ПТУшники: В России опросили абсолютно счастливых людей

Россияне, работающие удалённо, а также безработные граждане чаще заявляют о полном счастье, чем офисные сотрудники. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, в котором приняли участие 2,5 тысячи человек из 494 городов и населённых пунктов нашей страны.

Исследование показало, что 31% безработных и удалённых сотрудников считают себя абсолютно счастливыми. Среди офисных работников этот показатель ниже – 27%. Однако безработные также чаще ощущают себя несчастными: 7% против 3% среди офисных работников.

Семейное положение и наличие детей тоже существенно влияют на уровень счастья. Среди состоящих в браке 32% считают себя абсолютно счастливыми, в то время как среди одиноких этот показатель составляет лишь 20%. Аналогичная разница наблюдается между родителями (31% счастливых) и бездетными (21%).

Уровень образования также оказался важным фактором: среди людей со средним профессиональным образованием 82% чувствуют себя счастливыми, по сравнению с 77% среди тех, у кого есть высшее образование. Возрастная группа 35-44 лет показала самый высокий уровень счастья – 32% опрошенных в этом возрасте назвали себя полностью счастливыми.

Доход оказывает влияние на субъективное благополучие: среди тех, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц, 34% счастливы, тогда как среди тех, кто зарабатывает меньше, этот показатель варьируется от 25% до 27%. Гендерный анализ показал, что женщин, которые считают себя счастливыми, больше, чем мужчин – 33% против 26%. При этом мужчины чаще ощущают себя несчастными – 8% против 3% среди женщин.

Уровень счастья заметно различается и по регионам. Москва оказалась одним из наименее счастливых городов: только 27% жителей столицы считают себя полностью счастливыми, а 31% – несчастными. В Санкт-Петербурге доля счастливых выше – 31%, а несчастных меньше – 10%. В целом по российским регионам 82% опрошенных ощущают себя счастливыми, по крайней мере, в какой-то степени.