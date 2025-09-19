В Москве дальнобойщику из Белгорода влепили штраф за проукраинскую наклейку

В Москве водитель фуры из Белгорода был оштрафован за демонстрацию на своём грузовике символики запрещённого в России Легиона «Свобода России»*. Инцидент произошёл в Зеленограде, о нём сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Сотрудники ДПС заметили автомобиль с запрещённой символикой 17 августа около полудня. На месте правонарушения они составили на водителя по имени Дмитрий С. протокол и взяли с него письменные объяснения.

Суд признал дальнобойщика виновным в демонстрации нацистской символики. На заседание он не явился. Наклейка на автомобиль подлежит конфискации как предмет правонарушения.

Накануне Life.ru рассказывал о случае с жителем Красноярска, у которого в плейлисте в соцсетях обнаружили обложку с символами ЛГБТ**. В результате делом занялся суд — обвиняемого приговорили к выплате штрафа.