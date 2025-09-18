Суд оштрафовал россиянина за символ ЛГБТ* в плейлисте

В Красноярске мужчина добавил в соцсети аудиозаписи, обложка которых имела символы ЛГБТ*, нарушение во время мониторинга обнаружили правоохранители, после чего дело дошло до суда, и россиянин был оштрафован. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебное постановление.

На обложке был размещён радужный флаг, который является символикой движения ЛГБТ*, признанного в России экстремистским. Сам меломан вину признал.

Дело рассматривалось по ст. 20.3 КоАП РФ «Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций». Штраф составил 1 тысячу рублей.

