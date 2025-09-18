Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 12:22

Суд оштрафовал россиянина за символ ЛГБТ* в плейлисте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OPOLJA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OPOLJA

В Красноярске мужчина добавил в соцсети аудиозаписи, обложка которых имела символы ЛГБТ*, нарушение во время мониторинга обнаружили правоохранители, после чего дело дошло до суда, и россиянин был оштрафован. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебное постановление.

На обложке был размещён радужный флаг, который является символикой движения ЛГБТ*, признанного в России экстремистским. Сам меломан вину признал.

Дело рассматривалось по ст. 20.3 КоАП РФ «Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций». Штраф составил 1 тысячу рублей.

Полиция нравов не дремлет: Страстные поцелуи на публике грозят россиянам арестом на 15 суток
Полиция нравов не дремлет: Страстные поцелуи на публике грозят россиянам арестом на 15 суток

Ранее Life.ru писал, что в России практически невозможно получить штраф за оскорбление эмодзи в переписке. Мы писали про подобный случай, произошедший с жительницей Красноярска. Девушка смогла добиться отмены штрафа за использование эмодзи клоуна, которое она в порыве гнева поставила на фото соседки во время ссоры в домовом чате.

*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar