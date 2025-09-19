Владимир Путин
19 сентября, 10:41

«По-военному надо делать!» Лукашенко разозлился из-за проблем с картошкой

Лукашенко предложил решить проблему дефицита картофеля в Белоруссии по-военному

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил своим чиновникам «по-военному» решать проблемы с дефицитом картофеля. Он посетил Гродненскую область и пообщался с главой региона Юрием Караевым, который признался, что урожай картофеля на этот раз меньше, чем в прежние годы, но свои потребности область закрывает.

«Смотри, чтобы у нас не было проблем с овощами и картофелем. (...) Чтобы у тебя были очищены все хранилища и подготовлены для того, чтобы положить овощи, фрукты, картофель. Это по-военному надо делать», цитирует главу государства «БелТА».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признался в особой любви к картофелю во время визита в реконструированный комплекс «Лошицкий» в Минске. Политик давно придерживается диеты, но отмечает, что никак не может отказать себе в блюдах из свежего картофеля.

Татьяна Миссуми
  Новости
  Белоруссия
  Александр Лукашенко
  Мировая политика
  Политика
