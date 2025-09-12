Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 11:38

Лукашенко признался, что согрешил с картошкой

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался в особой любви к картофелю во время визита в реконструированный комплекс «Лошицкий» в Минске. Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер пообщался с юной художницей Евгенией, которая подарила ему собственную картину. В ответ Лукашенко вручил девушке сладости, но пообещал подготовить более существенный подарок — мешок картошки, отметив, что часто дарит этот продукт своим коллегам.

Копай, как Батька: Названы главные правила сбора урожая картошки
Копай, как Батька: Названы главные правила сбора урожая картошки

На вопрос президента, любит ли она картофель, девушка ответила утвердительно. Лукашенко поддержал её, признавшись, что сам обожает блюда из самого белорусского овоща.

«Я страшно люблю. Вчера согрешил, съел», — сказал белорусский лидер, подразумевая, что нарушил диету, которой придерживается.

Как правильно есть картошку, чтобы быть «худенькими»: Лайфхак от Александра Лукашенко
Как правильно есть картошку, чтобы быть «худенькими»: Лайфхак от Александра Лукашенко

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что в этом году в Белоруссии ожидается богатый урожай картошки. Он добавил, что будет собрано достаточно, чтобы избежать дефицита, который наблюдался в магазинах страны минувшей весной, а также обеспечить экспорт в другие страны.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar