Лукашенко признался, что согрешил с картошкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался в особой любви к картофелю во время визита в реконструированный комплекс «Лошицкий» в Минске. Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер пообщался с юной художницей Евгенией, которая подарила ему собственную картину. В ответ Лукашенко вручил девушке сладости, но пообещал подготовить более существенный подарок — мешок картошки, отметив, что часто дарит этот продукт своим коллегам.

На вопрос президента, любит ли она картофель, девушка ответила утвердительно. Лукашенко поддержал её, признавшись, что сам обожает блюда из самого белорусского овоща.

«Я страшно люблю. Вчера согрешил, съел», — сказал белорусский лидер, подразумевая, что нарушил диету, которой придерживается.