Как правильно есть картошку, чтобы быть «худенькими»: Лайфхак от Александра Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивил советом, которого от него сложно было ожидать, рекомендовав не злоупотреблять картошкой в рационе. Это произошло во время его рабочего визита в Волковыск.

«Если мы будем есть картошку, как пишем в «тиктоках», то худенькими не будем. Один раз в неделю, два максимум, и то запечённую, пюре», — уточнил белорусский лидер.

Обсуждая продовольственную безопасность, Лукашенко поинтересовался ситуацией с картофелем в Гродненской области. Представитель президента Василий Герасимов доложил, что стабилизационные фонды заполнены, а поставки в торговые сети осуществляются своевременно.