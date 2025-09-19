«‎Их запугивают!» Захарова в шутку дала Польше команду «Фас!» из-за шага Ким Чен Ына

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения об испытаниях беспилотников в КНДР. Свою команду «Фас!» она опубликовала в Telegram-канале, снабдив комментарий смайликом со смеющимся котёнком.

«Ждём комментариев из Варшавы о том, как их запугивают», — написала Захарова.

Дипломат репостнула сообщение о том, что в Северной Корее под руководством Ким Чен Ына прошли испытания беспилотных вооружений. Таким образом Захарова обыграла частые заявления польских властей о якобы существующих угрозах для безопасности страны.