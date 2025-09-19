Владимир Путин
19 сентября, 11:09

Вдова бойца СВО осталась без выплат из-за случайно всплывшего факта о его прошлом

Вдова бойца СВО не может получить выплату из-за не расторгнутого брака мужа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Ageev

В Уфе вдова участника СВО с маленьким ребёнком может лишиться положенных выплат из-за юридической ошибки в документах её мужа. Брак Спартака и Алины могут признать недействительным из-за путаницы, связанной с предыдущими браками погибшего, сообщает Telegram-канал Baza.

Проблема возникла из-за того, что погибший военнослужащий числился неразведённым со своей первой женой Региной. В военкомате сообщили, что запрос в Минюст подтвердил наличие не расторгнутого брака, несмотря на то, что после первого брака мужчина был официально женат ещё раз и разведён, что позволило ему заключить брак с Алиной.

Узнав о произошедшей путанице, первая жена Регина, также подала заявление на получение единовременных выплат, предоставив своё свидетельство о браке, которое ещё считается действительным. Это создало правовой спор между двумя женщинами.

Пытаясь защитить свои права, Алина обратилась к юристам, однако стала жертвой мошенников. По словам женщины, «специалисты» взяли с неё оплату за консультации наличными без выдачи чека и перестали выходить на связь. В результате вдова осталась без денег и юридической помощи. Алина боится, что её брак признают недействительным, и все выплаты получит первая жена погибшего.

Жена пропавшего бойца СВО устроилась ночным сторожем из-за отсутствия выплат

Ранее Life.ru рассказывал, что без выплат чуть не остался боец из Качканара, получивший ранение в зоне специальной военной операции (СВО). Средства военнослужащий получил только при содействии надзорного ведомства. Изначально Даниил К. не мог получить деньги из-за потерянной единственной справки.

