Сухопутные жители Балашихи запретили соседу-ихтиандру пользоваться «водопадом» по ночам

В одном из ЖК подмосковной Балашихи разразился скандал. Жильцы дома в письменной форме потребовали от своего соседа отказаться от ночных водных процедур. Дело в том, что в квартирах ЖК установлены двухтарифные счётчики, поэтому чрезмерно экономный сосед принимает ванну и стирает только ночью.

Однако шум воды мешает другим жильцам спать. Поэтому они повесили в подъезде своеобразный манифест, обращённый к соседу. Надо отдать должное авторам, которые весьма творчески подошли к формальному процессу, хоть и не стали скрывать пассивной агрессии.

«Господин Ихтиандр, принимающий длительные водные процедуры исключительно нощно (с 2:00 до 4:50), не могли бы вы включать воду (наполнять бассейн, аквариум, водопады, душ Шарко и т. д.) в другое время суток. С уважением, Ваши сухопутные соседи, мечтающие ночью спать в тишине», — цитирует объявление интернет-издание Regions.ru.