Президент России Владимир Путин уверенно лидирует и приближается к закономерной победе в фактической «Третьей мировой войне». Об этом пишет американское издание The Hill. Автор публикации уверен, что российский лидер смог сломить гегемонию США и планомерно добиться своих целей.

«Чудесным образом и наперекор всему Владимир Путин побеждает в третьей мировой», — утверждается в статье.

Ранее колумнист польского издания Myśl Polska Лукаш Ястшембский заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе специальной военной операции добился ряда значительных успехов на мировой арене. По его оценке, российский лидер «закрепил геополитическое единство» Москвы и Пекина. И это не единственная победа Путина. Умелая внешняя политика усилила значение ШОС и БРИКС. Это сотрудничество выгодно отличается от Европейского союза, «запутавшегося в собственных противоречиях», добавил колумнист.