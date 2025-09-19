Владимир Путин
19 сентября, 11:33

Король Малайзии прибыл в Татарстан, его встретили караваем и чак-чаком

Обложка © Telegram/ГАЛИМОВА

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл с официальным визитом в Казань. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.

Король Малайзии во второй раз посетил Казань. Видео © Telegram/ГАЛИМОВА

«В Казань с визитом прибыл король Малайзии султан Ибрагим. В аэропорту его встретил (глава региона. — Прим. Life.ru) Рустам Минниханов. Гость поздравил раиса республики с вступлением в должность», — написала она в Telegram-канале.

Это уже второй визит верховного правителя Малайзии в столицу Татарстана за последние месяцы. Предыдущий состоялся в начале августа текущего года, что свидетельствует об укреплении двусторонних отношений между Малайзией и российским регионом.

Король Малайзии Ибрагим признался, что всегда мечтал о личной встрече с Путиным
Ранее, 8 сентября, Малайзийский монарх впервые посетил Россию с официальным визитом, он провёл в республике рабочую встречу после переговоров в Москве. Встреча султана Ибрагима в Татарстане прошла в полном соответствии с дипломатическим протоколом. Особенностью церемонии стало угощение высокого гостя, прибывшего на позолоченном борту, традиционными татарскими сладостями, включая чак-чак, что подчеркнуло национальный колорит и гостеприимство принимающей стороны.

