Король Малайзии прибыл в Татарстан, его встретили караваем и чак-чаком
Обложка © Telegram/ГАЛИМОВА
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл с официальным визитом в Казань. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.
Король Малайзии во второй раз посетил Казань. Видео © Telegram/ГАЛИМОВА
«В Казань с визитом прибыл король Малайзии султан Ибрагим. В аэропорту его встретил (глава региона. — Прим. Life.ru) Рустам Минниханов. Гость поздравил раиса республики с вступлением в должность», — написала она в Telegram-канале.
Это уже второй визит верховного правителя Малайзии в столицу Татарстана за последние месяцы. Предыдущий состоялся в начале августа текущего года, что свидетельствует об укреплении двусторонних отношений между Малайзией и российским регионом.
Ранее, 8 сентября, Малайзийский монарх впервые посетил Россию с официальным визитом, он провёл в республике рабочую встречу после переговоров в Москве. Встреча султана Ибрагима в Татарстане прошла в полном соответствии с дипломатическим протоколом. Особенностью церемонии стало угощение высокого гостя, прибывшего на позолоченном борту, традиционными татарскими сладостями, включая чак-чак, что подчеркнуло национальный колорит и гостеприимство принимающей стороны.