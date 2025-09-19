Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 11:42

Лавров встретится с главой Госдепа США впервые за 4 года

Небензя: Встреча Лаврова и Рубио планируется на полях 80-й сессии ГА ООН

Обложка © Life.ru, © ТАСС / АР

Обложка © Life.ru, © ТАСС / АР

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

«Предполагается первая, наверное, с 2021 года встреча [Лаврова] с госсекретарём США», — сказал он.

Лавров: Трамп привык к быстрым решениям, но с Украиной это не работает
Лавров: Трамп привык к быстрым решениям, но с Украиной это не работает

Ранее Сергей Лавров и Марко Рубио уже общались, но только по телефону. Последний раз глава МИД РФ и госсекретарь США обсуждали российско-американский саммит на Аляске. Тогда обе стороны выразили готовность к продуктивной работе и успешному проведению переговоров.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Марко Рубио
  • США
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar