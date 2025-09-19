Лавров встретится с главой Госдепа США впервые за 4 года
Небензя: Встреча Лаврова и Рубио планируется на полях 80-й сессии ГА ООН
Обложка © Life.ru, © ТАСС / АР
На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
«Предполагается первая, наверное, с 2021 года встреча [Лаврова] с госсекретарём США», — сказал он.
Ранее Сергей Лавров и Марко Рубио уже общались, но только по телефону. Последний раз глава МИД РФ и госсекретарь США обсуждали российско-американский саммит на Аляске. Тогда обе стороны выразили готовность к продуктивной работе и успешному проведению переговоров.