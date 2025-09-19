Лавров встретится с главой Госдепа США впервые за 4 года

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

«Предполагается первая, наверное, с 2021 года встреча [Лаврова] с госсекретарём США», — сказал он.