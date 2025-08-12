Лавров и Рубио обсудили подготовку к встрече Путина и Трампа на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с государственным секретарём США Марком Рубио. В ходе беседы обсуждались некоторые детали предстоящего российско-американского саммита Аляске.

«Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.