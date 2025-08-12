Встреча Путина и Трампа
12 августа, 16:51

Лавров и Рубио обсудили подготовку к встрече Путина и Трампа на Аляске

Обложка © ТАСС / ЕРА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с государственным секретарём США Марком Рубио. В ходе беседы обсуждались некоторые детали предстоящего российско-американского саммита Аляске.

«Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что обе стороны выразили готовность к продуктивной работе и успешному проведению российско-американского саммита на Аляске.

«Никаких решений без нас»: Зеленский расфуфырился перед СМИ в преддверии встречи Путина и Трампа
Напомним, что 15 августа на Аляске пройдёт встреча Путина и Трампа. Американский президент ранее высказывал возможность территориального обмена в контексте урегулирования украинского кризиса, на что Зеленский ответил, назвав такую идею неконституционной. Трамп не согласился с мнением экс-комика и выразил свою обеспокоенность текущей ситуацией.

Наталья Демьянова
