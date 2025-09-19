Власти США проверяют Roblox из-за симулятора убийства Кирка

Власти США начали официальную проверку в отношении популярной игровой платформы Roblox из-за появления в ней игры, симулирующей убийство известного консервативного деятеля Чарли Кирка. Сообщение об этом поступило от издания Washington Times .

«Генпрокурор Оклахомы Гентнер Драммонд анонсировал расследование того, может ли штат предпринять юридические действия против Roblox, которая, как он заявил, «не принимает достаточных мер безопасности и полна вредного контента и педофилов», — пишет газета.