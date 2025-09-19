Захарова поставила на место WP за статью о пропаганде России на убийстве Кирка
Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения Washington Post в использовании Россией расстрел Чарли Кирка в пропагандистских целях. Дипломат провела параллель с реакцией американских властей на убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским, указав на двойные стандарты издания.
«Washington Post: «Россия использует убийство Кирка в пропагандистских целях». Хочется спросить у этого издания, оно публиковало аналогичный материал о том, как США при администрации [экс-президента Джо] Байдена «использовали смерть Джорджа Флойда в пропагандистах целях»?», — написала Захарова в Telegram-канале.
Напомним, соратник экс-президента США Дональда Трампа Чарли Кирк, исполнительный директор консервативной организации Turning Point USA, скончался после огнестрельного ранения во время выступления в университете Юты. 31-летний активист, известный резкой критикой военной помощи Украине и призывами к нормализации отношений с Россией, был доставлен в больницу, но медикам не удалось его спасти.