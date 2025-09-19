Российская певица сняла сына-школьника на видео во время опасной езды по ночной трассе

Певица Оксана Джелиева из Северной Осетии посадила за руль автомобиля своего несовершеннолетнего сына и шокировала фанатов в социальных сетях. Исполнительница опубликовала видео, на котором мальчик управляет машиной в ночное время суток.

«Моё сердце», — подписала Джелиева видео.

Мальчик в этом году пошёл в восьмой класс. Незадолго до публикации исполнительница активно рассказывала подписчикам, что у её сына появились проблемы со здоровьем. Пользователи уже начали возмущаться, почему за рулём находится ребёнок. Местные жители напомнили, что в Осетии это частая практика, а детские кресла в авто — что-то невероятное.

Сама Джелиева, активно ведущая социальные сети, рекламирует свою музыкальную карьеру, услуги перманентного макияжа и рассказывает о семье. Певица воспитывает дочь и сына.