Российская певица сняла сына-школьника на видео во время опасной езды по ночной трассе
Певица из Северной Осетии Джелиева посадила за руль сына-восьмиклассника
Певица Оксана Джелиева из Северной Осетии посадила за руль автомобиля своего несовершеннолетнего сына и шокировала фанатов в социальных сетях. Исполнительница опубликовала видео, на котором мальчик управляет машиной в ночное время суток.
«Моё сердце», — подписала Джелиева видео.
Мальчик в этом году пошёл в восьмой класс. Незадолго до публикации исполнительница активно рассказывала подписчикам, что у её сына появились проблемы со здоровьем. Пользователи уже начали возмущаться, почему за рулём находится ребёнок. Местные жители напомнили, что в Осетии это частая практика, а детские кресла в авто — что-то невероятное.
Сама Джелиева, активно ведущая социальные сети, рекламирует свою музыкальную карьеру, услуги перманентного макияжа и рассказывает о семье. Певица воспитывает дочь и сына.
Недавно похожий случай произошёл с другими блогерами, которые посадили за руль девятилетнего ребёнка. Мальчика снимали за рулём ВАЗ-2107 для популярного интернет-тренда. В результате на родителей был составлен протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а старшего брата и владельца автомобиля, привлекли к ответственности за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав.
