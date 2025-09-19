Протесты украинцев, выступающих против ужесточения уголовной ответственности за дезертирство, вынуждают киевский режим готовиться к сложному периоду. Об этом сообщает обозреватель ТАСС Андрей Низамутдинов.

В подтверждение своих слов журналист приводит информацию о депутате Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Георгии Мазурашу. По данным агентства, нардеп намеревался на встрече фракции с Владимиром Зеленским передать тому пожелания избирателей, которые просили прекратить относиться к гражданам, как к рабам.

Однако донести эту позицию до главаря режима у Мазурашу не вышло, поскольку ему не предоставили слова. При этом депутату удалось составить представление о настрое Зеленского относительно дальнейшего ведения боевых действий.

«Владимир Александрович дал понять, что он, как и другие забронированные, решительно настроен воевать до последнего. Но, конечно, чужими руками», — цитирует агентство слова парламентария.