Запертый в Tesla отец с двумя детьми заживо сгорели в Германии

В Германии 43-летний мужчина и двое детей девяти лет погибли в автомобиле Tesla, когда в салоне начался пожар. Бортовой компьютер не дал людям выбраться наружу, заблокировав замки. Об этом пишет издание Metro.

Всё произошло 7 сентября. Водитель не справился с управлением, и машина съехала с дороги, после чего врезалась в дерево и загорелась. При этом двери оказались заблокированы. Очевидцы поспешили на помощь кричавшим детям и мужчине. Однако вызволить их так и не смогли. Все трое сгорели заживо.

Автопроизводитель позже объяснил, что электроэнергия отключилась в салоне с началом возгорания, поэтому ручки дверей были втянуты внутрь и заблокированы. В компании признались, что у водителя и пассажиров не было шансов на спасение.