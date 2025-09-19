Владимир Путин
19 сентября, 12:33

Си Цзиньпин и Трамп проводят телефонные переговоры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп связались по телефону для проведения переговоров. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Разговор политиков анонсировался ещё 15 сентября.

Повестка беседы двух лидеров не озвучивалась. Предположительно, Трамп и Си Цзиньпин могут затронуть вопросы торговой войны, начатой Вашингтоном. Также американский лидер не раз говорил, что желает восстановить связи с Пекином.

Трамп: Буду рад присутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в США
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может приехать в Китай с визитом в конце октября — начале ноября текущего года. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Соединённые Штаты ожидается в 2026 году. При этом в США опасаются, что визит Трампа в Китай может быть воспринят западными лидерами как проявление слабости со стороны Вашингтона по отношению к Пекину.

Татьяна Миссуми
